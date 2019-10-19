Ergin Ataman: Kolay sayılar buldular

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague'in üçüncü haftasında deplasmanda Valencia'yı 83-78 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamaları;

"Valencia'yı tebrik ederim, iyi mücadele ettiler. Ayrıca söylemeliyim ki çok iyi bir atmosferde maça çıktık. İki ayrı devrede, iki ayrı oyun oynadık. İlk devrede savunmada, özellikle pick & roll savunmasında başarılı olamadık. Bizi sürekli geçmeyi, içeri girmeyi başardılar ve kolay sayılar buldular"

"BURAYA GELECEK HER TAKIM İÇİN ZOR OLACAKTIR"

"İkinci yarıda savunma yapmaya başladık. Dunston'ı daha aktif kullandık ve pick & roll hücumlarını durdurmakta başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ribauntlarda çok daha iyiydik, iki guardımızla da hücumü iyi yönlendirdik. Valencia deplasmanından galibiyetle dönmek çok önemli, buraya gelecek her takım için son derece zor maçlar olacaktır."