Ergin Ataman: Kupayı ülkemize getirmek istiyoruz

İki Türk takımını karşı karşıya getiren Final-Four mücadelesinde Ergin Ataman'ın Anadolu Efes'i, Obradovic'in Fenerbahçe'sini yenmeyi başardı. Galatasaray'ın başında Eurocup'ı ülkemize getiren Ataman, bu kez en büyük kupa için Anadolu Efes'le parkeye çıkacak.

EUROCUP'TAN SONRA EUROLEAGUE HEDEFİ

Basketbolun 2 numaralı kupasını 2016 yılında Galatasaray'ı şampiyon yaparak kazanan Ergin Ataman, Anadolu Efes'i 1 numaralı kupada finale taşıyarak tarihi bir başarının altına daha imza attı.

Ergin Ataman, pazar günü oynanacak final maçında Anadolu Efes'i şampiyon yaparsa, hem Eurocup'ı hem de Euroleague'i kazanan 3. başantrenör olarak tarihteki yerini alacak. Daha önce Dusan Ivkovic ve David Blatt iki kupayı birden kazanan isimler olmuştu.

"19 MAYIS'TA KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe galibiyetinin ardından konuşan Ergin Ataman, "Çok iyi basketbol oynadık, sezon boyu oynadığımız basketbolu oynadık. Hücumda topu çok iyi çevirdik, maçtan önce dediğim gibi kendi basketbolumuzu oynadık. Finaldeyiz ama bitmedi, Türkiye'ye bir sözümüz var. İnşallah hangi Türk takımı finale çıkarsa kupayı o alır demiştik, biz çıktık. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. O kupayı 19 Mayıs'ta ülkemize getireceğiz." ifadelerini kullandı.