Ergin Ataman: Larkin büyük güç katar

Shane Larkin'in vatandaşlık başvurusu konusunda müjdeli haber dün geldi.

Anadolu Efes'in 1992 doğumlu yıldızı, 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12'nci maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı'nın 6 Şubat 2020 tarihi ve 2020/2088 sayılı kararıyla Türk vatandaşlığına geçti.

Onu en yakından tanıyan Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman gelişmeden duyduğu memnuniyeti ve düşüncelerini Akşam'a açıkladı:

"Türkiye için büyük bir kazanç. Son yıllarda Avrupa'da gördüğüm en büyük, en sıra dışı basketbolcu. Uzun yıllardır Avrupa'da bu kadar dominant ve çok yönlü oyuncu yoktu. Tabii bunda Anadolu Efes'in de büyük katkısı var. Larkin bu özelliğini Anadolu Efes'te perçinledi. Tabii bizim de bir nebze katkımız olduysa, ne mutlu. Çünkü Larkin'in bu özelliği son iki yılda ortaya çıktı. Shane Larkin'in Türk olması için Anadolu Efes Kulübü de profesyonel anlamda fedakarlıklarda bulundu. Larkin'in Türkiye'yi çok seviyor olması, Milli Takım'da gönülden oynamak istemesi ve 6 ay önceden Türk Milli formasıyla paylaşımlarda bulunması, bu yolu açmış oldu."

"BÜYÜK GÜÇ KATAR"

"Ben Türk Milli Takımı'nın çok önemli bir oyuncu kazandığını düşünüyorum. Larkin'in Türk olmasında Cumhurbaşkanımızın da çok önemli rolü olduğu gerçeğini belirtmek lazım. Larkin çok uzun zamandır oynamak istiyordu. Cumhurbaşkanımız bu isteğe pozitif yaklaştı ve onun sayesinde bu gerçekleşti. Tabii ki bir oyuncu alıp Türk Milli Takımı'nı, Olimpiyatlar'a götüremez ya da dünya şampiyonu yapamaz ama Cedi, Furkan ve Ersan gibi oyuncuların olduğu Milli Takım'a büyük güç katacaktır."