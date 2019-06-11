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Ergin Ataman maça kulaklıkla çıktı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play off final serisinde karşı karşıya geldikleri Fenerbahçe Beko maçında sahaya kulaklıkla çıktı.

| Haber Merkezi
Ergin Ataman maça kulaklıkla çıktı
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelirken Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçında parkeye kulaklıklarla çıktı.

EDİLEN KÜFÜRLERİ PROTESTO ETTİ

Ataman'ın son maçta kendisine edilen küfürler nedeniyle böyle bir protestoda bulunduğu öğrenildi. Ataman, karşılaşmada ilk düdüğün gelmesiyle birlikte kulaklıkları çıkardı.

KÜFÜR EDİLİRSE GELMEM DEMİŞTİ

Ataman, serinin ilk maçı sonrası basın toplantısında küfürler devam ederse Fenerbahçe Beko'nun sahasına gitmeyeceğini açıklamıştı.

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