Ergin Ataman, Obradovic'in elini sıkmadı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Doğuş maçına kötü başladıklarını ve istedikleri mücadeleyi sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.

"25 SAYI FARK YEMENİN EZİKLİĞİYLE OYNADILAR"

Fenerbahçe Doğuş'un karşılaşmaya çok agresif başladığını anlatan Ataman, "Fenerbahçe Doğuş gibi Avrupa Ligi şampiyonluğuna aday bir takım, 25 sayı farkla Atina'dan dönmüş olmanın ezikliği içinde karşılaşmaya çok sert başladı. Biz maçın başında o ritmi yakalayamadık. Maç boyunca takip ettik, yakalamaya çalıştık ama olmadı." şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın ardından Obradovic'in elini sıkmadığını ifade eden Ataman, şunları kaydetti: "Bugüne kadar Obradovic'e karşı maç da kazandım, çok da kaybettim. Her seferinde gittim elini sıktım ama bugün elini sıkmadım. Neden elini sıkmadığımı o benden daha iyi bilir. Meslektaşlar arası saygı vardır. Bir takımın 24 sayı öndeyken faul yaptırıp, 6 saniye kala hücum etmesi mesleki anlamda çok büyük bir saygısızlıktır. Üzüldüm ama doğal tabii. Tokat olayı ve 25 sayılık mağlubiyetin ardından zor bir hafta geçirdi. Çok üzüldüğümü söylemek istiyorum."





DAHA ÖNCE DE TARTIŞMIŞLARDI

Obradovic'le Ergin Ataman kariyerleri boyunca çok sık karşı karşıya geldiler. İki başarılı koç daha önce de tartışmaları ve demeçleriyle gündeme gelmişlerdi. Özellikle Ergin Ataman, Galatasaray Odeabank'ın başındayken yaşadıkları sürtüşmeler gündeme gelmişti.