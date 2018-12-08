Ergin Ataman Real Madrid maçının tekrarını istiyor

Euroleague’in 11. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid’e 84-82’lik skorla mağlup oldu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kaybedilen Real Madrid maçında hakem hatası olduğunu ve maçın tekrar edilmesi için EuroLeague yönetimine başvuracaklarını söyledi.

"BU GECE TEKRAR ŞAMPİYON OLMAYA ADAY OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

Real Madrid maçı hakkında konuşan Ataman, ''Bu gece bir kez daha EuroLeague'de şampiyon olmayada aday olduğumuzu gösterdik. Tüm maç boyunca biz önde götürdük. Tüm maç biz öndeydik, bir kere öne geçtiler. Onda da kazandılar.'' sözlerini kullandı.

''HAKEMLER HATA YAPTI''

Maçta kural hatası olduğunu belirten Ergin Ataman, ''Bence hakem, maçın son anlarında kural hatası yaptı. Teknik faulün ardından kalan süreden devam etmesi gerekiyordu, 14 saniyeden devam etti. Biz itiraz ettik ancak itirazlarımıza cevap vermediler. Bu konuda hakemlerin hata yaptığını düşünüyorum. EuroLeague ile konuşup maçın tekrarını isteyeceğiz.'' şeklinde konuştu.

ANADOLU EFES REAL MADRİD MAÇINDAN NOTLAR

Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, Anadolu Efes ilk üç dakikayı 9-7 önde geçti.

Daha sonra dış atışlardan etkili olan Real Madrid, üst üste Sergio Llull’un ile sayılarıyla 14-10 öne geçti. Efes, son bölümde Pleiss ve Moerman ile isabetli şutlar attı ve periyodu 23-23 eşitlikle tamamladı.

İkinci periyoda Motum ve Anderson’ın basketleri ile başlayan lacivert-beyazlılar 28-25 öne geçti. Daha sonra Thompkins, Carroll ve Ayon’un bulduğu basketlerle 7-0’lık seri yakalayan Madrid ekibi skoru 32-28 yaptı ve üstünlüğü ele aldı. Periyodun son dakikalarında savunmada rakibini durduran Efes, Moerman ile hücumda sayılar buldu ve devreye 52-45 önde girdi.

Üçüncü periyoda iki takım da karşılıklı sayılar bularak başladı. Savunmada rakibinin sayı bulmasına izin vermeyen Efes; Moerman, Larkin ve Micic’in hücumdaki etkili oyunuyla 14-2’lik seri yakalayarak farkı 15 sayıya çıkardı (69-54). Son saniyede Micic ile uzaktan üçlük bulan Anadolu Efes, periyodu 74-60 üstün tamamladı.

Son periyotta savunmada Anadolu Efes’i durduran Real Madrid’in hücumdaki etkinliği ile farkı 2 sayıya düşürdü. Madrid son 17 saniye kala Llull’un serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla öne geçti (83-82). Kalan sürede Fernandez ile serbest atıştan 1 sayı atan Real Madrid parkeden 84-82 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skoreri Madrid’de 20 sayı ile oynayan Ayon olurken, Efes de ise Moerman 19 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Bu maçla birlikte Efes ligdeki 3. yenilgisini alırken, Madrid ise 9. galibiyetini elde etti.