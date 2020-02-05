Ergin Ataman: Sert ve tempolu oynamalıyız

THY EuroLeague'in 24. haftasında Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek lider Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, sert ve tempolu bir oyunla galibiyete ulaşmak istediklerini belirtti.

Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, Zalgiris'in üst üste aldığı galibiyetlerle play-off sınırına geldiğini hatırlattı.

"TARAFTARIMIZ BİZE DAHA FAZLA ENERJİ VERECEK"

CSKA Moskova ile oynadıkları maçtan yorgun döndüklerini aktaran Ataman, şunları kaydetti:

"Bu maçta taraftarımızın itici gücü takımımıza her zamankinden daha fazla enerji verecek. Zalgiris, Lukas Lekavicius ve Arturas Milaknis'in dış atışları, Edgaras Ulanovas'ın sırtı dönük oyunları ve uzunların dış şut tehdidi olan bir takım. Sert ve tempolu bir basketbolla galibiyete ulaşmalıyız."