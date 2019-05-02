Ergin Ataman'dan tarihi zafer sonrasında ilk açıklama

Fenerbahçe Beko ile gururlanan Türkiye, bu sefer de Anadolu Efes'ten gelen Final Four haberi ile mutluluğu yaşadı. Sahasında Barcelona Lassa'yı 81-70 ile geçen Anadolu Efes Final Four'a çıkmaya hak kazandı.

Maçın ardından açıklama yapan başantrenör Ergin Ataman "Kazanan Türkiye olacak" dedi.

"KAZANAN TÜRKİYE OLACAK"

EuroLeague'in en güçlü ekibi olan Fenerbahçe Beko ile Final Four'da eşleşen Anadolu Efes'in başantrenörü Ataman konuya ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

“Bizden önce Dörtlü Final’i garantileyen ve normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Beko’yu ve başantrenör Zeljko Obradovic’i kutluyorum. Takımını 5 sene üst üste Dörtlü Final’e taşıdı. Bunun ne kadar zor olduğunu en iyi bilen kişilerden biriyim. Fenerbahçe çok tecrübeli bir takım. Bu play-off serisinde hakikaten çok yorulduk. Üst üste maçlar oynuyoruz. Kazanıyoruz, kaybediyoruz… Belki de serinin 3. müsabakasında THY Avrupa Ligi play-off tarihinin en iyi deplasman maçlarından birini oynadık. Kazandık ve seriyi buraya taşıdık. 1-2 gün dinlenelim bu maça sonra bakacağız. Dörtlü Final’in ilk maçında yine hak eden, o gün daha iyi oynayan kazanacak ve final oynayacak. Kazanan Türkiye olacak. İki kulübü de kutluyorum.” dedi.