Ergün Penbe: Fatih Terim'e verilen cezalar fazla

Galatasaraylı eski milli futbolcu ve teknik direktör Ergün Penbe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Fenerbahçe karşılaşması sonrası Fatih Terim'e verdiği cezanın fazla ve ağır olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor' adlı projesi kapsamında Oğuz Çetin, Ali Gültiken, Hami Mandıralı ile Ergün Penbe, Akdeniz Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Atatürk Konferans Salonu'ndaki panelde öğrenciler, Türk futbolunda önemli başarılara adını yazdırmış spor adamlarına sorular yöneltti. Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Ermiş, öğrencilerden gençlik merkezi ve spor tesislerine daha fazla ilgi göstermesini talep etti.

"TERİM'E VERİLEN CEZA FAZLA"

Bir öğrencinin PFDK'nın Fenerbahçe karşılaşması sonrası yaşananlardan dolayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verdiği ceza hakkındaki sorusuna Ergün Penbe, "Bir yerde suç varsa cezayı gerektiriyor. Ben cezanın ağır olduğunu düşünüyorum. Aynı koşullarda verilen cezaların daha önce örnekleri var. Daha önce daha az cezalar verildi. Fatih Terim'e verilen cezanın fazla olduğunu düşünüyorum. Biraz haksız olduğunu düşünüyorum" karşılığını verdi.