Erhan Altın: G.Saray Emre Akbaba'yı alıyor

Sarı Kırmızılıların yeni sezonda kadrosuna dahil edeceği isimlerde belli olmaya başladı.

Aslan'ın ara transfer döneminde kadrosuna dahil etmek için yoğun çaba harcadığı Aytemiz Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Emre Akbaba hakkında da flaş açıklama geldi.

Bir dönem Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör olarak görev yapan Erhan Altın'dan Alanyasporlu Emre Akbaba hakkında flaş transfer açıklaması geldi.

İşte Altın'ın sözleri:

3 BÜYÜKLERLE RAHATLIKLA OYNAR

"Emre Akbaba Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe seviyesinde bir oyuncu ve transferi için geç bile kaldı. Emre, Antalyaspor'da da iyi işler yaptı fakat Kırmızı Beyazlılarda şans bulamadı. Emre, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta rahatlıkla oynar."





G.SARAY'LA SÖZ KESİLDİ

"Galatasaray'ın devre arasında transfer edeceğini düşünmüştüm ama olmadı. Kulağıma gelen duyumlar; Emre Akbaba için Galatasaray'ın önümüzdeki sezon için Alanyaspor'dan transfer sözü aldığı."

7 gol, 5 asist Sol ayağını çok etkili kullanan ve ofansif orta saha pozisyonunda görev alan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla çıktığı 22 karşılaşmada; 7 gol, 5 asist kaydetti.

Fatih Terim döneminde Milli takıma çağrıldı! İlk kez Fatih Terim döneminde A Milli Takıma çağrılan Emre Akbaba, Ay-Yıldızlı formayla da 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Güncel piyasa değeri: 4.5 milyon euro Emre'nin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri: 4.5 milyon euro.