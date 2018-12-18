Erhan Çelenk: F.Bahçe deplasmanı zor değil

Erzurumspor'da Erhan Çelenk, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile aynı puanda olduklarını vurgulayan Erhan, "Maça kötü başladık. İlk yarı ne olduğunu anlamadık. Devre arasında hocamız bize gerekeni söyledi. Sonuçta sıralamada F.Bahçe ile aynı puandayız. Zor deplasman ama bizim için zor değildi çünkü aynı puandayız. İkinci yarı bunu gösterdik. 5 dakika daha olsa yenerdik" ifadelerini kullandı.

"BİZİ KORKUTAN BİR ŞEY YOKTU"

Galibiyetten ötürü mutlu olduklarını aktaran Erhan, şunları kaydetti: "İkinci yarı önde basınca Fenerbahçe bocaladı. Zaten ikinci yarı golü erken bulduk. Önde basmaya devam ettik. 10 dakika daha uzasaydı, Fenerbahçe demoralize olmuştu, gol bulabilirdik. Fenerbahçe'nin geçmişi tabii ki büyük ama biz bu senenin fikstürüne bakarak konuşuyoruz. Aynı puandayız bunu herkes görüyor. Biz daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Bizi korkutan bir şey yoktu. Hoca değişikliği vardı, tabii o her zaman bir avantajdır. Onu da ilk yarı gösterdiler. İkinci yarı biz istediğimiz futbolu sahaya koyduk ve dengeledik."