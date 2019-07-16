Erhan ve Rıdvan Gaziantep'e veda

Orta saha oyuncusu Erhan Çelenk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geldiği ilk günden bu zamana kadar Gaziantep forması için çok çalıştığını söyledi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

Emeklerinin sonunda da takım olarak şampiyonluk sevinci yaşadıklarını hatırlatan Çelenk, "Gazişehir Gaziantep kulübüyle karışıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Bugüne kadar emekleri ve katkıları nedeniyle herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Defans oyuncusu Rıdvan Şimşek de Gaziantep'te güzel anılar biriktirdiğini ve çok çalışıp kente verdikleri sözü yerine getirdikleri için mutlu olduğunu dile getirerek, kulüple olan sözleşmelerini sona erdirdiklerini bildirdi.