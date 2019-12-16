Eric Bledsoe iki hafta yok

Milwaukee Bucks guardı Eric Bledsoe'nun sağ fibula kemiğinde kırık tespit edildiği ve iki hafta parkelerden uzak kalacağı duyuruldu.

Bledsoe Cuma gecesi oynadığı maç sırasında bacağını sakatlamıştı ve şimdi temiz ve hızlı bir iyileşme umuyor. Bucks'taki 26 maçında, veteran isim ortalama 15.0 sayı ve 5.7 asist ile oynamıştı.

SAKATLIĞINA RAĞMEN MAÇ KAÇIRMAMIŞTI

Bledsoe bu sezon öncesi oynanan hazırlık maçları sırasında bir kaburga kemiğini kırmış olmasına rağmen, bu sezon Bucks'ın her maçında yer almıştı.

Bledsoe, kariyerinin ilk yarısında bir kadroda kalmak için mücadele etmiş, ancak Milwaukee'ye geldiği dönemden bu yana kadroda kararlı bir varlık göstermişti. Bledsoe, 2018-19 sezonunda 78 maçta forma giymişti.