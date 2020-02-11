Eriksen: İtalya'da tutkuyu hissediyorsunuz

Devre arasında Tottenham'dan Inter'e transfer olan Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, son oynadığı Milano derbisiyle ilgili konuştu.

Eriksen, hayatında Giuseppe Meazza Stadı'nda yaşadığı atmosfer kadar büyüleyicisini yaşamadığını söyleyerek, "Taraftarlar stadyumun tamamını kaplayacak büyüklükte koreografi hazırladı. Premier Lig'de bu atmosferi göremezsiniz çünkü orada belli yasaklar var." ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR MAÇIN ÖNEMİNİ SİZE ANLATIYOR"

İngiltere ile İtalya arasındaki farklardan da bahseden Eriksen, "Burada takım otobüsüne bindiğiniz andan itibaren sizi oynamaya zorlayan bir durum var. Elleriyle takım otobüsüne vurmalarında bile tutkuyu hissediyorsunuz, bu da oynayacağınız maçın ne kadar önemli olduğunu size anlatıyor." sözlerini kullandı.