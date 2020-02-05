Eriksen, Tottenham'dan ayrılışını açıkladı

Christian Eriksen, Tottenham'daki son günlerinde 'kara koyun' gibi hissettiğini belirtti.

Ara transfer döneminde Tottenham'dan Inter'e 20 milyon euro karşılığında transfer olan Eriksen, geçtiğimiz yaz transfer döneminin de gündemi en çok meşgul eden isimlerindendi.

BBC Sport'e konuşan yıldız oyuncu, Tottenham'ın Liverpool'a Şampiyonlar Ligi Finali'ni kaybetmesinden sonra kötü adam ilan edildiğini ve herkesin kendisine sırt çevirdiğini belirtti.

"BENİ, KARA KOYUN YERİNE KOYDULAR"

Eriksen, transferini getiren süreçle ilgili; "Her şey transfer odaklı oldu. Taraftarlar sürekli 'Ne zaman ayrılacak?' veya 'Ayrılmayacak mı?' diye sormaya başlamışlardı. Pekçok insan bu konu üzerine konuşuyordu. Hala orada olmama rağmen sokakta beni gören taraftarlar, 'Güle güle ve başarılar' gibi sözler söylüyorlardı. Beni deyim yerindeyse 'kara koyun' yerine koydular." dedi.

Eriksen, yeni takımına gelişini ise; "Kafamın içinde, yeni bir yerde olmanın iyi olacağını biliyordum. Yeni baştan başlama fırsatı yakaladım." dedi.

Christian Eriksen, yeni takımı Inter ile 2 resmi karşılaşmaya çıktı. Yıldız orta saha iki maçta toplam 82 dakika süre alırken; gol veya asist katkısı yapamadı.