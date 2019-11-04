Eriksen transferi Messi'den veto yedi

Tottenham'dan yaz transfer döneminde ayrılmak isteyen ve Barcelona ya da Real Madrid ile ismi anılan Christian Eriksen hakkında, sürpriz gerçek ortaya çıktı.

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Barcelona, Eriksen'in transferi konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Ancak Lionel Messi'nin bu transferi veto etmesiyle birlikte görüşmeler tıkandı.

BÜYÜK MAÇLARDA SORUMLULUK ALMADIĞINI DÜŞÜNEREK KARŞI ÇIKTI

Haberde; Messi'nin, Danimarkalı yıldızın büyük maçlarda yeterince sorumluluk almadığını düşündüğü ve bu sebeple transferine karşı çıktığı belirtildi.

Tottenham ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Eriksen'e ile Real Madrid, Juventus ve Paris Saint-Germain'in ilgisi sürüyor.

Christian Eriksen; bu sezon 13 maçta 833 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.