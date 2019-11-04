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Eriksen transferi Messi'den veto yedi

Tottenham'ın yıldızı Christian Eriksen'in, Lionel Messi'nin vetosu sebebiyle Barcelona'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

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Tottenham'dan yaz transfer döneminde ayrılmak isteyen ve Barcelona ya da Real Madrid ile ismi anılan Christian Eriksen hakkında, sürpriz gerçek ortaya çıktı.

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Barcelona, Eriksen'in transferi konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Ancak Lionel Messi'nin bu transferi veto etmesiyle birlikte görüşmeler tıkandı.

BÜYÜK MAÇLARDA SORUMLULUK ALMADIĞINI DÜŞÜNEREK KARŞI ÇIKTI

Haberde; Messi'nin, Danimarkalı yıldızın büyük maçlarda yeterince sorumluluk almadığını düşündüğü ve bu sebeple transferine karşı çıktığı belirtildi.

Tottenham ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Eriksen'e ile Real Madrid, Juventus ve Paris Saint-Germain'in ilgisi sürüyor.

Christian Eriksen; bu sezon 13 maçta 833 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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