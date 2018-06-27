Eriksen: Video Hakem futbolu mahvetti

Danimarka Milli Takımı'nın Kaptanı Christian Eriksen, VAR'ı değerlendirdi.

FUTBOLUN CAZİBESİNİ MAHVEDİYOR

Sayesinde rekor sayıda penaltı verilen VAR'ı eleştiren Eriksen, "Biz takım olarak VAR'ı çok sevmiyoruz çünkü şu ana kadar hep bizim aleyhimize kullanıldı. İki maçta bize karşı iki penaltı oldu. Bu sistemin oyunu mükemmel yapmak için kullanıldığını biliyorum ama bence futbolun bütün cazibesini mahvediyor" dedi.

OYUNCULAR ARTIK HER POZİSYONDAN BİR ŞEY BEKLİYOR

VAR'ın oyuncuların hareketlerini de değiştirdiğini vurgulayan Eriksen, "Oyuncu olarak artık her ceza sahası içindeki pozisyonda bir şey olmasını bekliyorsun çünkü herhangi bir şey olursa hakemler bunun yakından tekrarını izleyebilir. İnanın bana normalde ceza sahasındaki pozisyonlarda bu kadar stres ve heyecan olmuyor. Hırvatistan maçında da bu sebepten çok zevki bir futbol sergileyemeyebiliriz" şeklinde konuştu.