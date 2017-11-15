Eriksen'in golleri Danimarka'yı Dünya Kupası'na taşıdı

Danimarka, Eriksen'in hat-trick yaptığı mücadelede İrlanda'yı 5-1 mağlup ederek Dünya Kupası biletini kaptı.

Aykut Kocaman, IBM Türkiye tarafından düzenlenen ve yapay zeka konusunun ele alındığı Watson İstanbul Zirvesi'nde sunum yaptı.

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Ozan Tufan: Beni anlayamadılar

A Milli Takım'ın Arnavutluk ile yaptığı karşılaşmada taraftarın ıslıkladığı Ozan Tufan, bu tepkilere çok üzüldü.