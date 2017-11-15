Tottenham Hotspur'un yıldız oyuncusunun hat-trick yaptığı maçta Dünya Kupası vizesini Danimarka kaptı. 2018 Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak son takım Dublin'de belli oldu.
ERİKSEN HAT-TRİCK YAPTI
İlk karşılaşma 0-0'lık eşitlikle geçilmişti. İkinci maçta ilk gol İrlanda'dan geldi. Ancak bu golden sonra oyunun hakimiyetini ele alan Danimarka Milli Takımı, Eriksen'in şefliğinde İrlanda'yı 5 golle devirdi.
Tottenham forması giyen Eriksen, yaptığı hat-trickle galibiyetin mimarı oldu.
İşte Eriksen'in attığı goller:
Eriksen'in golleri Danimarka'yı Dünya Kupası'na taşıdı - İZLE