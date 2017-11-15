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Eriksen'in golleri Danimarka'yı Dünya Kupası'na taşıdı

Danimarka, Eriksen'in hat-trick yaptığı mücadelede İrlanda'yı 5-1 mağlup ederek Dünya Kupası biletini kaptı.

Eriksen'in golleri Danimarka'yı Dünya Kupası'na taşıdı
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Tottenham Hotspur'un yıldız oyuncusunun hat-trick yaptığı maçta Dünya Kupası vizesini Danimarka kaptı. 2018 Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak son takım Dublin'de belli oldu.

ERİKSEN HAT-TRİCK YAPTI

İlk karşılaşma 0-0'lık eşitlikle geçilmişti. İkinci maçta ilk gol İrlanda'dan geldi. Ancak bu golden sonra oyunun hakimiyetini ele alan Danimarka Milli Takımı, Eriksen'in şefliğinde İrlanda'yı 5 golle devirdi.

Tottenham forması giyen Eriksen, yaptığı hat-trickle galibiyetin mimarı oldu.

İşte Eriksen'in attığı goller:

Eriksen'in golleri Danimarka'yı Dünya Kupası'na taşıdı - İZLE

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