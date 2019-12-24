Eritreli 5 futbolcu aranıyor

Uganda'da düzenlenen bir futbol turnuvasına katılmak için Jinja şehrine giden Eritre U 20 Milli Takımı'nın, yarısı kaçtı.
The Daily Monitor gazetesinin haberine göre; ülkedeki hayat koşullarından memnun olmayan ve geri dönmek istemeyen 5 futbolcu, Kenya ile oynayacakları maç öncesi kayıplara karıştı.
DAHA ÖNCE DE KAÇMIŞLARDI
Oyuncuların, Uganda'ya ya da komşu ülkelere sığınma talebinde bulunacakları tahmin ediliyor.
Eritreli futbolcular, daha önce de çeşitli ülkelerde kayıplara karışmış ya da iltica talebinde bulunmuştu.