Eritreli 5 futbolcu aranıyor

Beşiktaş maçı sonrası "Hocası olmayan takım kazandı" diyen Ersun Yanal, neden böyle konuştuğunu anlattı. 58 yaşındaki teknik adam, "Hiçbir yönetici yanımda değil. Beni en fazla bu kırıyor" dedi.

Ersun Yanal: Hiçbir yönetici yanımda değil

Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ile yola devam etme kararı aldı.

Finansal Fair Play İnceleme Birimi, aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğu 6 kulüpten, gelir-gider dengesi bilgilerini düzeltmesini istedi.

Arapların, Juventus-Lazio maçının Riyad'da oynanması ve futbolcuların isimlerinin formalara Arapça olarak yazılması için iki İtalyan kulübüne onar milyon euro verdiği öğrenildi.

Kenya ile Eritre arasında oynanması planlanan U 20 maçı öncesi, ilginç bir olay yaşandı. Eritreli 5 futbolcu, Uganda'da kayıplara karıştı.

Beşiktaş Kulübü, derbi maçının VAR kayıtlarının paylaşılması için TFF'ye resmi olarak başvuruda bulundu.

Forbes dergisi son 10 yılın en çok kazanan sporcularını açıkladı. Birinci sırada 915 milyon dolar gibi müthiş bir rakam ile Floyd Mayweather yer alıyor.

En çok kazanan sporcular

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini tribünden takip eden Rodriguez'in menajerinin, maç sonu sarı-lacivertli yönetimle transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.

1 Ersun Yanal: Hiçbir yönetici yanımda değil Beşiktaş maçı sonrası "Hocası olmayan takım kazandı" diyen Ersun Yanal, neden böyle konuştuğunu anlattı. 58 yaşındaki teknik adam, "Hiçbir yönetici yanımda değil. Beni en fazla bu kırıyor" dedi.

2 Zlatan Ibrahimovic'in heykelinin burnunu kırdılar Rakip kulübün hisselerini alan İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'e, Malmölülerin öfkesi dinmiyor.

3 Yabancı futbolcuların Noel taktiği Türkiye'de birçok yabancı futbolcu, yaklaşan Noel haftası öncesi kart görerek cezalı duruma düştü.

4 Avrupa'nın en başarılı takımları UEFA, 'tüm zamanların Avrupa kupalarındaki en başarılı takımları' listesini açıkladı. İlk 30'a, Türk takımlarından sadece Galatasaray girebildi.

5 Nzonzi takım arkadaşlarını eleştirdi Kendisi hakkında yapılan 'ağır' eleştirilere katılmadığını belirten Fransız futbolcu, "Ağır olan ben miyim yoksa savunma arkasına koşu yapmak yerine sürekli geri dönen forvet oyuncuları mı?" dedi.

6 Araplar, parayı basıp finali Riyad'a aldırdı Arapların, Juventus-Lazio maçının Riyad'da oynanması ve futbolcuların isimlerinin formalara Arapça olarak yazılması için iki İtalyan kulübüne onar milyon euro verdiği öğrenildi.

7 Batuhan Karadeniz Tuzlaspor'da Bandırmaspor ile yollarını ayıran Batuhan Karadeniz, yeniden İstanbul'a döndü. 28 yaşındaki futbolcu, Tuzla ekibiyle sözleşme imzaladı.

8 Beşiktaş, Mensah'ın peşinde Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş'ın Mensah'ı transfer etmek istediğini açıkladı.

9 Finansal Fair Play 2019 raporu Finansal Fair Play İnceleme Birimi, aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğu 6 kulüpten, gelir-gider dengesi bilgilerini düzeltmesini istedi.