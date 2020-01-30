Galatasaray, Erkan Süer'i transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, geleceğe yatırım yaptı.
Sarı-kırmızılılar Boluspor'un genç yeteneği Erkan Süer'i kadrosuna kattı.
BOLU RESMEN AÇIKLADI
Bolu ekibi, 10 numara pozisyonunda oynayan 18 yaşındaki futbolcunun transferini resmi Twitter hesabından böyle duyurdu:
"Kulübümüz, orta saha oyuncumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz."
31 MAÇTA 24 GOL
Orta saha oyuncusu, 1 yıl içinde çıktığı 31 maçta 24 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.