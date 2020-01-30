Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray, Erkan Süer'i transfer etti

Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Boluspor'un genç yeteneği Erkan Süer'i renklerine bağladı.

| Haber Merkezi
Galatasaray, Erkan Süer'i transfer etti
Yorum Yap

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, geleceğe yatırım yaptı.

Sarı-kırmızılılar Boluspor'un genç yeteneği Erkan Süer'i kadrosuna kattı.

BOLU RESMEN AÇIKLADI

Bolu ekibi, 10 numara pozisyonunda oynayan 18 yaşındaki futbolcunun transferini resmi Twitter hesabından böyle duyurdu:

"Kulübümüz, orta saha oyuncumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz."

31 MAÇTA 24 GOL

Orta saha oyuncusu, 1 yıl içinde çıktığı 31 maçta 24 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM