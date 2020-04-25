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Erkan Zengin: İbrahimovic'in hiç egosu yok

Bir dönem İsveç Milli Takımı'nda İbrahimovic ile beraber forma giyen Erkan Zengin, yıldız futbolcunun nasıl bir insan olduğunu anlattı.

| Haber Merkezi
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Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin, TRT SPOR'un Instagram hesabına konuk oldu. 

Yakın arkadaşı İbrahimovic'le ilgili konuşan Erkan, İsveçli yıldızın çok güler yüzlü egosuz bir insan olduğunu söyledi.

BİZİM EGOMUZ DAHA FAZLADIR

Erkan, “2 saat önce İbrahimovic'le konuştum. İsveç’te Hammarby ile antrenmanlara çıkıyor. Gayet iyi durumda kendisi. Pozitif bir insan ve beni her zaman güldürüyor. Gerçekten de hiçbir egosu yok. Belki bizim egomuz daha fazladır ondan. Ben çok seviyorum onu.” ifadelerini kullandı.

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