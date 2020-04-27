Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınıyla ilgili konuşan Erkan Zengin, ''Devletimizin çabasını görüyoruz. Her gün aldığımız güzel haberlerle biraz daha rahatlıyoruz.'' dedi.

''İSVEÇ'TE ÖLSEN DAHA İYİ''

İsveç'te yaşayan ve koronavirüs salgınına yakalanan bir Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderilip ülkemize getirilmesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Erkan Zengin, ''İsveç’te sağlıkla ilgili hiçbir şey yok. Orada ölsen daha iyi. Öyle bir durum var. Hastaneye almazlar şu an. Benim kuzenlerimde de virüs oldu, hepsi evde kalıyor.'' ifadelerini kullandı.

''LİGLER BAŞLADIĞINDA FİZİKSEL BİR SIKINTI OLMAZ''

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin başlamasıyla ilgili de konuşan Zengin, ''Ligler 12 Haziran'da başlarsa 40 günlük bir süremiz olacak. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Vücuttan daha önemlisi, kafa olarak hazırlanabilir miyiz? Bu ayrı bir durum. Ben vücuttan daha çok oyuncuların kafa olarak orada olmayacağına inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.