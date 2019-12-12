Ensonhaber.com'a dön

Erkekler CEV Kupası'nda Galatasaray tur için avantajlı

Erkekler CEV Kupası'nda Galatasaray HDI Sigorta, son 32 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Çekya ekibi Dukla Liberec’i 3-1 mağlup ederek tur için avantaj sağladı.

| İHA
Yorum Yap

Bu yıl Türkiye’yi 2020 Erkekler CEV Kupası’nda temsil eden Filenin Aslanları, CEV Cup 16’lı finaller ilk maçında Dukla Liberec’i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

1. SET

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray HDI Sigorta baştan sona önde götürdüğü ilk seti 25-18 kazandı ve setlerde 1-0 öne geçti.

2. SET

İkinci set karşılıklı sayılara sahne oldu. Setin sonuna doğru farkı açan konuk ekip seti 20-25 önde tamamladı ve setlerde durumu 1-1’e getirdi.

3. SET

Üçüncü sete etkili bir şekilde başlayan Aslan, oyun üstünlüğünü set boyu sürdürerek seti 25-17 kazandı ve setlerde durumu 2-1 yaptı.

4. SET

Dördüncü ve son sette de etkili oyununu sürdüren Filenin Aslanları seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı.

RÖVANŞ 19 ARALIK'TA

Dukla Liberec - Galatasaray HDI Sigorta CEV Cup 16’lı finaller rövanş maçı 19 Aralık Perşembe günü TSİ 20.00’de Liberec şehrindeki Dukla Spor Salonu’nda oynanacak.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM