Erkekler CEV Kupası'nda Galatasaray tur için avantajlı

Bu yıl Türkiye’yi 2020 Erkekler CEV Kupası’nda temsil eden Filenin Aslanları, CEV Cup 16’lı finaller ilk maçında Dukla Liberec’i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

1. SET

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray HDI Sigorta baştan sona önde götürdüğü ilk seti 25-18 kazandı ve setlerde 1-0 öne geçti.

2. SET

İkinci set karşılıklı sayılara sahne oldu. Setin sonuna doğru farkı açan konuk ekip seti 20-25 önde tamamladı ve setlerde durumu 1-1’e getirdi.

3. SET

Üçüncü sete etkili bir şekilde başlayan Aslan, oyun üstünlüğünü set boyu sürdürerek seti 25-17 kazandı ve setlerde durumu 2-1 yaptı.

4. SET

Dördüncü ve son sette de etkili oyununu sürdüren Filenin Aslanları seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı.

RÖVANŞ 19 ARALIK'TA

Dukla Liberec - Galatasaray HDI Sigorta CEV Cup 16’lı finaller rövanş maçı 19 Aralık Perşembe günü TSİ 20.00’de Liberec şehrindeki Dukla Spor Salonu’nda oynanacak.