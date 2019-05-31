Erling Haland, Honduras'a 9 gol attı

C Grubu 3. maçında Norveç ile Honduras karşılaştı. İki takımın da grup çıkma şansının kalmadığı maçta Norveç, Honduras'a 12 gol atarak FIFA U20 Dünya Kupası rekoru kırdı.

12-0'LIK MAÇTA 9 GOL ATTI

Norveç'in 18 yaşındaki forvet oyuncusu Erling Haland, 9 gol atarak maça damga vurdu. Haland, bir FIFA U20 Dünya Kupası maçında en fazla gol atan oyuncu oldu. Son olarak bu rekor 1997 yılında Kore Cumhuriyeti'ne 6 gol atan Brezilyalı Adailton'a aitti.

Norveç, Honduras'ı 12-0 yendi - İZLE

Norveç'in diğer gollerini Leo Oestigaard, Jens Hauge ve Eman Markovic atarken, Norveç 3 puanla turnuvaya veda etti.

YENİDEN GALATASARAY'IN LİSTESİNDE

Galatasaray, Haland'ı Molde'de oynarken kadrosuna katmak istemiş ancak FFP kurallarına takılan sarı-kırmızılılar transferi bitirememişti. Haland'ı o dönem Salzburg'a kaptıran Galatasaray, dün Honduras'a 9 gol atan genç Norveçliyi almak için yeniden girişimlere başladı.