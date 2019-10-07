Rafael Abrahamyan ve Batuhan Akduman arasında gerçekleşen mücadelede hakem araya girdi. Ancak gözü dönmüş Ermeni dövüşçü, Türk sporcuyu boğmak istedi.

Ermeni dövüşçü MMA maçında Türk rakibini öldürmeye çalıştı

HAKEMİN UYARILARINA ALDIRMADI

Ermeni sporcunun uzun bir süre boğazını sıktığı Batuhan Akduman bir süre sonra fenalaşarak bayıldı. Kendinden geçen sporcuya hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale ederken Rafael Abrahamyan isimli sporcunun ring üzerinde sergilediği rahat tavırlar da dikkatlerden kaçmadı.

TÜRK SPORCUYU ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Türk ve Ermeni sporcular arasındaki çekişme, tüm dünyada biliniyor. Ancak Abrahamyan tarafından yapılan bu girişim, birçok spor yorumcusu tarafından "resmen adam öldürmeye teşebbüs" olarak nitelendirildi.

Yapılan paylaşım bir çok eleştiri alırken, bazı Ermeni vatandaşlarının dahi yaşanan olaya tepki gösterdiği görüldü.