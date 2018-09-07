Ermenistan galibiyetle başladı

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunda, D Ligi 4. Grup karşılaşmasında Ermenistan, Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadı'nda Leictenstein konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Ermenistan, 31. dakikada Marcos Pizzelli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan leictenstein, 33. dakikada Sandro Wolfinger ile fileleri havalandırdı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Ermenistan, 76. dakikada Tigran Barseghyan'ın ağları sarsmasıyla 2-1 öne geçti ve karşılaşma, bu sonuçla sona erdi. Ermenistan'da kaptan Henrikh Mkhitaryan, 69. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu değerlendiremezken, leictenstein'da ise Michele Polverino 74. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.