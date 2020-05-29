Ernst: Beşiktaş ile çalışmak üzereyim

2009-2012 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Fabian Ernst, siyah-beyazlı takımda sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Beşiktaş'ta şampiyonluk da yaşayan Ernst, Skorer'e açıklamalarda bulundu. Eski futbolcu, Beşiktaş için yeniden çalışmak üzere olduğunu da belirtti.

''BEŞİKTAŞ İÇİN FUTBOL OKULLARI KURMAK ÜZEREYİM''

Futbol hayatına nokta koyduktan sonra neler yaptığını anlatan Fabian Ernst, ''Aslında şu an birçok şey yapıyorum. Danimarka’da ikinci ligde oynayan bir kulübün sahibiyim. Memleketimde yani Almanya’nın Hannover şehrinde ise FIA (Futbol İnovasyon Akademisi) isminde bir gençlik kulübü kurdum. Beşiktaş ailesi için tekrar çalışmak üzereyim. Ve tabii ki şu an özellikle Almanya’da olmak üzere birçok farklı şehirde Beşiktaş için futbol okulları kurmak üzereyim. Kamplar yapacağız, güzel olacak.'' şeklinde konuştu.

''ERNST, SADECE BEŞİKTAŞ'A AİTTİR''

Bir gün bir başka Türk takımından teklif gelmesi halinde vereceği cevabı da söyleyen Ernst, ''Tek bir cümle söylemek isterim size. ‘Fabian Ernst sadece Beşiktaş’a aittir.''' dedi.

Öte yandan başarılı isim, futbol oynarken en çok zevk aldığı kişilerin sorulması üzerine Quaresma, Guti ve Simao yanıtını verirken; en çok zorlandığı rakibin ise Alex de Souza olduğunu belirtti.