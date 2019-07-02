Ernst'ten Kruse'a İstanbul uyarısı

Ernst, Kruse'nin dikkatli olması gerektiğini, "İstanbul insanı öldürebilir" sözüyle vurgularken, aynı zamanda Alman oyuncunun pişman olmayacağını söyledi.

Sporx'in haberine göre, Kruse'un yanlış bir karar vermediğini söyleyen Ernst, "İstanbul'un 3 büyük takımından birine, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferi hiçbir zaman geriye doğru adım atmak değildir. İstanbul'da çok sayıda uluslararası ve çoğu da Avrupalı olan oyuncuyla oynuyorsunuz" dedi.

"TÜRKİYE'DE İYİ BAŞLAMAK ÖNEMLİ"

Fenerbahçe'nin çok istekli olacağını kaydeden eski futbolcu, "Fenerbahçe, İstanbul takımları arasında en büyük beklentiye sahip kulüp olacak. Türkiye'de büyük bir kulüp üst üste 2 kötü sezonu kaldıramaz. Tekrar üst sıralarda olacaklardır" ifadelerini kullandı.

Kruse'un iyi başlaması gerektiğini kaydeden 40 yaşındaki isim, "Türkiye'de iyi başlangıç yapmak önemli. Türkiye'de en başta bir etkin yoksa, çok çabuk harcanırsın, sonra işler daha da zorlaşır" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, Werder Bremen'den transfer ettiği Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.