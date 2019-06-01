Eroğlu'nun aklı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan oylamada paralimpik kadınlar kategorisinde yılın sporcusu seçilen Merve Nur Eroğlu, başarılı performansıyla dikkati çekiyor.
İtalya'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Kupası 1. Ayak yarışlarında klasik yay kadın milli takımı ile altın madalya kazanan Eroğlu, yarın Hollanda'da başlayacak Para Okçuluk Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Ankara'da devam ediyor.
Birçok başarıya imza atan milli sporcu, okçuluk kariyerini ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndaki hedefini AA muhabirine değerlendirdi.
Dünya Şampiyonası hazırlıklarının son aşamasına geldiklerini belirten Eroğlu, "Kamplarımız en fazla 14 gün sürüyor. Sabah ve akşam 3'er saat olmak üzere günde 6 saat çalışıyoruz." dedi.