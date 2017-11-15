Erol Alkan: Kendimi ispatlayacağım

Hollanda 2. Ligi’nde Dordrecht forması giyen ve A Milli Takım’ın, Romanya ve Arnavutluk ile oynadığı hazırlık maçları öncesinde ilk kez kadroya alınan Erol Erdal Alkan, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu

Mircea Lucescu’nun 1 dakika bile süre vermediği 23 yaşındaki oyuncu, Ay-Yıldızlı takıma alınmasının ardında farklı olayların yaşanmasının ortaya çıkmasıyla Türkiye gündemine oturdu.

"KENDİMİ TÜRK GİBİ HİSSETTİM"

HaberTürk gazetesine konuşan Erol Erdal Alkan'ın açıklamaları şu şekilde:

''Benim babam Türk, annem ise Surinamlı. Ama ben her zaman kendimi Türk gibi hissettim. Hollanda’da çok fazla benim gibi Surinamlı veya melez oyuncu var.Birçoğu da Hollanda Milli Takımı’nı tercih ediyor. Kluivert, Lens, Seedorf ve niceleri. Benim hayalim ise hep Türkiye için oynamak oldu. Genç takımlarda hep milli formayı giydim. Türkçe’yi iyi öğrenebilmek için Hollanda’daki okulumun yanı sıra özel Türkçe eğitimi aldım. Ben ülkemi çok seviyorum.''

"MUTLULUKTAN HAVALARA UÇTUM"

''Ben Türkiye’yi çok seven bir insanım. Her zaman hayalim de bir gün Milli Takım formasını giymekti. Genç takımlarda oynarken hep bu anı bekliyordum. Davet geldiğinde mutluluktan havalara uçtum. Çok heyecanlandım. Sonunda küçüklüğümden beri hayalim olan şey gerçek olacaktı. Maça kadar sık sık menajerim Yalçın Zöhre ile konuştuk."

"KENDİMİ İSPATLAYACAĞIM"

"Çıkan haberleri, hakkımda söylenenleri hiç umursamadım. 5 dakika da olsa 10 dakika da olsa oynamayı bekliyordum. Hiç şans bulamayınca çok üzüldüm. Maça kadar kulaklarımı tamamen kapamıştım. Ama hiç oynayamayınca hem kendimi ispatlayıp eleştirilere cevap veremediğim için hem de hayalim şimdilik eksik kaldığı için çok üzüldüm. Ben genç takımlarda çok maç yaptım. Şimdi de en üst seviyede forma giyip kendimi ispatlamak istiyorum."