Kayserispor Başkanı Erol Bedir, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu.

İlk yarının son haftalarında sakat ve cezalıların dönmesiyle iyi puan aldıklarını söyleyen Bedir, “Ara olmasa daha iyiydi ama yapacak bir şey yok, kural yok. Arkadaşlar çalışıyorlar, mutlu ve keyifliler. Gayet iyi gidiyor” diye konuştu.

ARAMIZDA ŞAKALAŞIYORUZ

Aynı hotelde kamp yaptıkları Fenerbahçe ile yöneticilerle sohbet ettiğini belirten Başkan Bedir, “Keyifli sohbetler yapıp, şakalaşıyoruz. Aynı sıraları paylaşıyoruz. Aramızda bir, iki puan var. O bakımda el ele daha yukarıya nasıl çıkarız diye onu düşünüyoruz. Fenerbahçe, Türk futbolunun lokomotiflerinden birisi diğer takımların da olduğu gibi” dedi.

Erol Bedir: Fenerbahçeli yöneticilerle şakalaşıyoruz - İZLE



