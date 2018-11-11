Erol Bedir: Galatasaraylılar sürekli yerde yattı

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray maçının ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Bedir, Galatasaraylı oyuncuların özellikle 1-0 sonrasında çok zaman geçirdiklerini söyledi.

DİNLENME YERİ SAHA DEĞİL

''Galatasaray yorgunsa dinlenme yeri saha değil. Maç 45 dakika yerde geçti. Büyük takım oyuncusu yerden kalkmadı. Muslera'nın sakatlığı 10 dakika sürdü. Galatasaray öne geçtikten sonra örnek olması gereken gibi oynamadı. Hakem de buna izin verdi. Buna rağmen 1-0'dan sonra yakalayıp Galatasaray'ı geçmemiz gerekirken ikinci golü yedik.''