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Erol Bedir'den maç sonu hakem eleştirisi

Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, kaybettikleri Galatasaray maçı sonu yaptığı değerlendirmede hakeme yüklendi.

Erol Bedir'den maç sonu hakem eleştirisi
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GalatasaraySüper Lig'in 3. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

5 golün, biri yedek kulübesine olmak üzere 5 kırmızı kartın, 1 penaltının olduğu maçı Galatasaray, 90+9'da bulduğu golle 3-2 kazanan taraf oldu.

Kayserispor’da başkan Erol Bedir, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"YAZIKLAR OLSUN"

5 golün çıktığı, 3 Kayserisporlu ve 1 Galatasaraylı futbolcunun kırmızı kart gördüğü karşılaşma sonrasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu’na tepki gösteren Bedir, “Yazıklar olsun! MHK ve TFF, yarın toplanacak ve hakemlere 1-2 maç ceza verecek. Anladığım kadarıyla çok değişik şeyler oluyor, çok farklı şeyler oluyor. Sizin Galatasaray’ı yenme şansınız yok diyorlar. Galatasaray yenilseydi, belki başka dengeler bozulacaktı. G.Saray 3. golü atamasaydı 2 oyuncumuzu daha attırıp hükmen kazanacaklardı "

2 FUTBOLCUMUZ G.SARAY'A NEDEN GOL ATTINIZ DİYE CEZALANDIRILDI

"Galatasaray buraya 1 puanla gelmişti. Burada kazanmalıydı. Bir şekilde kazanmalıydı. İki futbolcumuz, Galatasaray’a neden gol attınız diye cezalandırıldı. Emre Mor niye atıldı anlamadım. Herkesin vicdanına bırakıyorum. Bu iş burada bitmeyecek” diye konuştu.

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