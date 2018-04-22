Erol Bulut: Bugün biz Beşiktaş'a kaybetmedik

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Sor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Erol Bulut, Beşiktaş'ı tebrik etse de aldıkları yenilginin Beşiktaş'a karşı olmadığını söyledi.
BURADA SADECE BEŞİKTAŞ'A KAYBETMEDİK
Maç sonunda konuşan Erol Bulut, ''Bugün biz burada iyi bir maç sergiledik. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Kaliteli futbolcuları var. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Ama biz burada Beşiktaş'a karşı kaybetmedik. Bu kadar söylüyorum'' ifadelerini kullandı.