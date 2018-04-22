Erol Bulut: Bugün biz Beşiktaş'a kaybetmedik

G.Saraylı futbolcuların motive olmak için dinledikleri şarkı

Beşiktaş'ın armasında neden Türk bayrağı var

1 Şenol Güneş'ten sert açıklamalar Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçından sonra çok sert açıklamalarda bulundu. Güneş, Beşiktaş'a karşı algı operasyonu yapıldığını iddia etti.

2 Quaresma'ya yapılan sert faule sarı kart çıktı Yeni Malatyasporlu Murat Yıldırım'ın Quaresma'ya uçarak tekme attığı pozisyona maçın hakemi Halis Özkahya, sarı kart verdi.

3 Beşiktaş, Yeni Malatyaspor karşısında hata yapmadı Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti ve kritik G.Saray maçı öncesinde önemli bir 3 puan kazandı.

4 Deniz Çoban: Derbi kaldığı yerden devam eder Eski hakem Deniz Çoban, Mardin 47 Spor-Arsinspor maçında yaşanan olayları örnek gösterek, derbinin kaldığı yerden devam edeceğini iddia etti.

5 Ertuğrul Sağlam İran'da da yapamadı Ocak ayında İran’ın Tractor Sazi takımının başına geçen Ertuğrul Sağlam, bekleneni veremedi. Sağlam'ın kalan 2 maçın ardından takımdan gönderileceği öğrenildi.

6 Daniel Hooker, Jim Miller'ı diziyle nakavt etti Daniel Hooker ile Jim Miller, New Jersey’de karşı karşıya geldi. Yeni Zelandalı dövüşçünün diziyle yaptığı nakavt dün gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

7 Messi Barcelona'daki 31. kupasını kazandı Kral Kupası finalinde Sevilla'yı 5-0 mağlup eden Barcelona, şampiyon oldu. Maç boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Lionel Messi, Katalan ekibindeki 31. kupasını kazanmış oldu.

8 Şenol Güneş: İlla komalık mı olmak lazım Derbide başından yaralanan Şenol Güneş, "Neden hiç kan akmadı?" diye soranlara cevap verdi. Güneş, "İnsanlar bir film çeviriyorlar kafalarında. Ölseydim o dikiş gerçek mi olacaktı?" dedi.

9 Sinan Gümüş: Hocam beni yine iyi motive etti Alanyaspor maçında sonradan oyuna giren ve attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim olan Sinan Gümüş, Fatih Terim'le arasında geçen konuşmayı anlattı.