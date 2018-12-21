Erol Bulut: Fenerbahçe'den teklif almadım

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, TRT Spor'a özel röportaj verdi.

TEKLİF ALMADIM

Fenerbahçe'den kendisine gelen bir teklif olmadığını belirten Erol Bulut, ''Fenerbahceden bir teklif almadım. Fenerbahçe'nin gidişatı onların da ummadığı bir gidişat oldu. Hoca değişikliği yapıldı. Her hoca gibi benim de hedeflerim var ama ilk hedefim Malatyaspor ile başarıya ulaşmak. Hedeflerimden biri Bundesliga'da çalışmak. Almanya ve Türkiye'den teklif gelirse yazı tura atacağım.'' sözlerini kullandı.

''EĞER GİDERSE VERİM ALAMAM''

Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Bulut, ''Yerine adam gelecekse her futbolcunun gidişine onay verebilirim. Sadık'ın sezon sonu sözleşmesi bitiyor ve ortada bazı iddialar var. Önümü görebilmek için bu konunun netleşmesini istiyorum. Başka takıma gidecek oyuncudan verim alamam. Başkanımızın görüşmesi gerekiyor. Tüm oyuncularımın hedefe odaklanmasını istiyorum.'' dedi.