Erol Bulut: Fenerbahçe'den teklif almadım

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, aradan haftalar geçmesine rağmen henüz yeni bir teknik adamla anlaşamadı.

Koronavirüs nedeniyle yabancı teknik direktör defterini kapatan sarı-lacivertlilerin bir numaralı hedefinin Erol Bulut olduğu söylenmişti.

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Bulut, henüz teklif almadığını söyledi.

"TEKLİF GELMEDİ"

Başarılı teknik adam, "Fenerbahçe'de 4 sene forma giydim. Taraftarlarla aramızda sevgi vardı. Şimdi de teknik direktör olarak görmek istiyorlar. Ancak şu ana kadar bana bir teklif gelmedi. Alanyaspor'a odaklanmış durumdayım" dedi.