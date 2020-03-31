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Erol Bulut: Fenerbahçe'den teklif almadım

Adı Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut, şu ana kadar sarı-lacivertli kulüple görüşmediğini ve Alanyaspor'a odaklandığını söyledi.

| Haber Merkezi
Erol Bulut: Fenerbahçe'den teklif almadım
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Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, aradan haftalar geçmesine rağmen henüz yeni bir teknik adamla anlaşamadı.

Koronavirüs nedeniyle yabancı teknik direktör defterini kapatan sarı-lacivertlilerin bir numaralı hedefinin Erol Bulut olduğu söylenmişti.

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Bulut, henüz teklif almadığını söyledi.

"TEKLİF GELMEDİ"

Başarılı teknik adam, "Fenerbahçe'de 4 sene forma giydim. Taraftarlarla aramızda sevgi vardı. Şimdi de teknik direktör olarak görmek istiyorlar. Ancak şu ana kadar bana bir teklif gelmedi. Alanyaspor'a odaklanmış durumdayım" dedi.

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