Erol Bulut, Fenerbahçe'ye doğru

Geçtiğimiz günlerde Divan Kurulu toplantısında teknik direktör kriterlerinden bahseden Ali Koç, "Koç, "Üç ayrı hocayla görüşüyoruz. Yerli de var, yabancı da var. Türkiye'yi bilen, aç, cesur, 40-50 yaş arası bir teknik adam bakıyoruz.'' diyerek Erol Bulut'u işaret etmişti.

"BU ÖZELLİKLER BENDE VAR"

Koç'un bu sözleri üzerine bir açıklama yapan Bulut ise, "Sayın başkan Ali Koç bu açıklamayı yaparken, herkesin aklına Erol Bulut geldi. Evet, bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum." demişti.

EMRE'DEN EROL BULUT'A TELEFON

Gelecek sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun yoğun isteği üzerine yabancı teknik adamdan vazgeçen sarı-lacivertli yönetimin listesinin 1. sırasına Bulut'u koyduğu öğrenildi.

Hatta Belözoğlu'nun Başakşehir'de birlikte çalıştığı 45 yaşındaki teknik adamla bir telefon görüşmesi yaptığı ve "Hazırlıklara başlayalım" dediği belirtildi.

Genç teknik adamın bugün itibarıyla Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimali yüzde 80 olarak görülürken, bu transferle ilgili ilerleyen günlerde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.