Serie A takımlarından Fiorentina, ligdeki kötü gidişatın ardından teknik direktör Pioli ile yollarını ayırdı.

İtalyan ekibinin takibinde Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Erol Bulut var.

İTALYA BASINI YAZMIŞTI EROL BULUT DOĞRULADI

İtalya basını Fiorentina'nın yaz döneminde Yeni Malatyaspor'a teklif yapmaya hazırlandığı yazılmıştı. Erol Bulut da bu iddiaları doğruladı.

TÜRK HOCA OLARAK GURUR VERİCİ

Bugün yapılan antrenmanın ardından yapılan açıklamada bir basın mensubunun, "İtalyan ekibi Fiorentina'nın sizinle ilgilendiğine yönelik haberler yer alıyor. Bu konudan bilginiz var mı?" sorusunu Bulut, şöyle cevap verdi:

"Adımın Avrupa'daki takımlarla anılması, Türk bir teknik direktör olarak gurur verici. Biz burada doğru ve düzgün işler yaptığımız için adımız o kulüple anılıyor. Bizi takip ediyorlar. Analiz ettiklerini biz de duyduk. Kulüple net bir görüşme veya bağlantı olmadı. Şu an Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörüyüm. Önümüzde 7 hafta var. Kupa ve ligde hedeflerimiz var."

Erol Bulut: Fiorentina bizi izliyor VİDEO