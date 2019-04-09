Erol Bulut için Fiorentina iddiası

İtalya Ligi'nde zor günler geçiren Fiorentina, 7 maçtır kazanamıyor. Teknik direktör Pioli'yle yollarını ayırmayı düşünen Floransa ekibi, Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'u gündemine aldı.

FATİH TERİM'DEN SONRA BİR TÜRK DAHA

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre, yaz transfer dönemimde yeni bir teknik adamla anlaşacak olan Fiorentina'nın hedefinde Erol Bulut var.

Geçmişte Fatih Terim'in çalıştırdığı Fiorentina'nın yine bir Türk teknik adama emanet edilebileceğini yazan İtalyanlar, Erol Bulut'un Malatyaspor'la yakaladığı çıkışa dikkat çekti.

(İtalyan basınında yer alan haber)

2017 yılında Yeni Malatyaspor'un başına geçen Erol Bulut'un, 2 yıldır başarılı bir grafik çizdiği ve bu sezon da takımını Türkiye Kupası'nda yarı finale taşıdığı aktarıldı. Erol Bulut'un kısıtlı imkanlarla önemli işler yaptığına değinen İtalyan basını, benzer işleri Çizme'de de başarabileceğinin altını çizdi.

Fiorentina ile yakın ilişkileri devam eden Fatih Terim'in bu transferde etkili olabileceği de haberin detaylarında yer aldı.