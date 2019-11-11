Erol Bulut: İnançları güçlü biriyim

Süper Lig'de geçen sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor'la yakaladığı çıkışla dikkat çeken Erol Bulut, bu sezon Alanyaspor'da görev yapıyor.

11 haftası geride kalan ligde uzun süre liderlik koltuğunda oturan Akdeniz ekibinin başarısında başrol oynayan Bulut, Sporx'e özel açıklamalarda bulundu.

"DUA DA KUR'AN DA OKUYORUM"

Milli duyguları kadar dini duygularının da güçlü olduğunu ifade eden 44 yaşındaki hoca, "Maçlara çıkmadan önce bir toteminiz ya da inanışınız var mı?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi: "Bizler inancı güçlü insanlarız ve bizim de maçtan önce sığındığımız yeterince duamız var. Dua da okuyoruz, Kur'an-ı Kerim de okuyoruz. Allah kabul eder inşallah."





Oyuncularının oruç tutmasına karşı olmadığını dile getiren Bulut, "Ramazan ayı geldiği zaman biz de orucumuzu tutuyoruz, namazımızı kılıyoruz. Oruç tutmak isteyen futbolcum tutabilir, hepsine saygım var. Antrenman saatleri geç olduğu zaman etkilemiyor ama sabah antrenman olduğu zaman bazen futbolcu sıkıntı yaşıyor. Maça 1-2 güne kala futbolcunun oruç tutmaması gerektiğini düşünüyorum, o vücudun bir performans göstermesi lazım, enerji lazım vücudunuza. Bunu veremediğiniz zaman bunun eksikliğini hem siz hem de takım yaşıyor. Zaten Kur'an'ı Kerim'de de yazılı bu; İşinizden dolayı tutamadığınız zaman daha sonra telafi edebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de şükürler olsun ki her şey rahat." şeklinde konuştu.