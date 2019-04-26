Erol Bulut istifa etti

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Luyindama, yere düştüğü bir pozisyonda çok atletik bir şekilde kalkınca herkes kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Fenerbahçe Yönetimi, kadro dışı bırakıldıktan sonra Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan'ı, önümüzdeki sezon kamp kadrosuna dahil edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki dönemlerde hayata geçirmeyi planladığı yabancı futbolcu sınırlamasını 8+4+2 olarak düzenlendi. Buna göre kulüpler ilk 11'de en fazla 8 yabancı oynatabilecek.

Önümüzdeki sezon tecrübeli bir stoper transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan Gary Cahill'le görüşmelere başladı.

MLS'de DC United forması giyen Wayne Rooney'nin bu hafta frikik golü attığı takım Columbus Crew oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, 22.5 milyon euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'tan transfer ettiği Cenk Tosun'u satma kararı aldı.

Süper Ligi'in 30. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Konyaspor'da deneyimli teknik adam Aykut Kocaman, maça yüksek motivasyonla hazırlandıklarını söyledi.

1 TFF'nin gündeme getirdiği yeni yabancı kuralı Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki dönemlerde hayata geçirmeyi planladığı yabancı futbolcu sınırlamasını 8+4+2 olarak düzenlendi. Buna göre kulüpler ilk 11'de en fazla 8 yabancı oynatabilecek.

2 Rakibine tekme atan sporcusunun lisansını yaktı Zonguldak'ta amatör lig maçında rakibine tekme atan oyuncunun cezasını hocası verdi.

3 Luyindama'nın yerden kalkışına hakemin tepkisi Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Luyindama, yere düştüğü bir pozisyonda çok atletik bir şekilde kalkınca herkes kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

4 Ozan Tufan'ı yeniden kadroya alınacak Fenerbahçe Yönetimi, kadro dışı bırakıldıktan sonra Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan'ı, önümüzdeki sezon kamp kadrosuna dahil edecek.

5 16 yaşındaki milli okçu, yeni başarıların peşinde Antalya'da iki yıl önce başladığı okçulukta henüz 16 yaşında, hem yıldızlar hem genç hem de büyükler milli takım formalarını giyen İpek Tomruk, başarılarıyla adından söz ettiriyor.

6 Rooney frikik gollerine devam ediyor MLS'de DC United forması giyen Wayne Rooney'nin bu hafta frikik golü attığı takım Columbus Crew oldu.

7 Fenerbahçe'den Gary Cahill atağı Önümüzdeki sezon tecrübeli bir stoper transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan Gary Cahill'le görüşmelere başladı.

8 Galatasaray'dan Marcao'nun sakatlığıyla ilgili açıklama Yeni Malatyaspor'la oynanan kupa maçında sakatlanan Marcao, Konya deplasmanında oynayamayacak. Brezilyalı stoperin Beşiktaş derbisinde ise sahada olacağı ifade edildi.

9 Everton'da Cenk Tosun satılık İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, 22.5 milyon euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'tan transfer ettiği Cenk Tosun'u satma kararı aldı.