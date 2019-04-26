Erol Bulut istifa etti

Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut dönemi sona erdi.
Dün oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray'a sahasında 5-2 yenilen Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut, istifasını yönetime sundu. Yönetim kurulu yapılan toplantının ardından Bulut'un istifasını kabul etti. Taraflar karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI
Konuyla ilgili açıklama yapan Yeni Malatyaspor Sportif Direktör Ali Ravcı şöyle konuştu: "Hocamız ile yönetim kurulumuz Galatasaray maçının ardından görüşerek yolların ayrılması noktasında karşılıklı olarak anlaşmaya vardı. Gelinen süreç, hepimizi derinden üzmektedir. Erol hocamızla önemli başarılara imza attık, güzel günler geçirdik."