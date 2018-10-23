Erol Bulut: Kimse bizden büyük değil

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, pazar günü konuk edecekleri Galatasaray maçında istediklerini sahaya yansıttıktan sonra sorun yaşamayacaklarını söyledi.

Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk edecekleri Galatasaray, maçının hazırlıkları öncesinde açıklamada bulundu. MKE Ankaragücü karşılaşmasına 3 puan parolasıyla gittiklerini ancak yapılan hatalar nedeniyle kalelerinde gölü gördüklerini anlatan Bulut, ikinci yarı baskılı oynamalarına rağmen mağlup ayrıldıklarını dile getirdi.

FUTBOLCULAR PARA BAHANESİNİN ARKASINA SAKLANAMAZ

Takımda bazı sıkıntıların yaşandığını ifade eden Bulut, şöyle devam etti:

"Parasal bir sorun yok, futbolcular paralarını zamanında aldılar, primlerini de almışlar. Futbolcular bu konuyla ilgili hiç bir bahane söyleyemez. Peşinatlarla ilgili gecikmeler olabilir bu doğal bir şey. Bazı kulüplerde futbolcular 4-5 ay para alamıyor ama sahaya çıkarak her şeyini veriyorlar. Futbolcular bu bahanenin arkasına sığınamaz. Kişisel sorunlar var, içimizde çözeceğiz. Yarın futbolcularla toplantı yapacağım. Bunları konuşacağız. Futbolcuların şunu bilmesi lazım, hiç kimse Evkur Yeni Malatyaspor'dan daha büyük değil. Burada bir kulüp var, buradaki şartlara uyulmalı. Futbolcuların kişisel sorunları varsa, bunu kendi aralarında dışarıda halletmeleri gerekiyor, sahaya yansıtırlarsa benimle büyük sorun yaşarlar. Herkesin kendisine çeki düzen verilmesi lazım."