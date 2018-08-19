Erol Bulut: Maçı kazanmasını bildik

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut, sahada yaptıkları değişiklikleri anlatırken aldıkları 3 puanın önemli olduğunu dile getirdi.

İşte maç sonunda Erol Bulut'un yaptığı önemli açıklamalar...

MAÇI KAZANMASINI BİLDİK

''Maça iyi başlamadık, Fenerbahçe topa daha çok sahipti. İlk yarının ortalarına doğru oyunu dengeledik, ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı sahaya çıktığımızda sistemi değiştirdim. 4-3-3'e döndük. Bazı eksiklerimiz olmasına rağmen futbolcularım iyi mücadele etti. Tebrik ediyorum. Taraftarımız da bizi çok iyi destekledi. İyi savaştığımızı düşünüyorum. Maçı kazanmasını bildik. Önemli olan oydu, 3 puan.''