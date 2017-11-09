Erol Bulut: Sonuna kadar savaşmalıyız

Erol Bulut, takımın Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında 2-0 yenildikleri Başakşehir maçına kötü başlamadıklarını hatta ilk pozisyona kendilerinin girdiğini ifade etti.

"GOL POZİSYONLARINI İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ"

Başakşehir'in kaliteli bir takım olduğunu ancak hiçbir zaman maçı bırakmadıklarını anlatan Bulut, futbolcu arkadaşlarının karşılaşmada elinden geleni yaptığını kaydetti.

Karşılaşmada yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini belirten Bulut, "Yakaladığımız gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun üzerinde çalışacağız önümüzdeki haftalarda. İnşallah önümüzdeki Aytemiz Alanyaspor maçında yakaladığımız gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirip goller atarak maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

Bulut, ligde hiçbir maçın kolay olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti: "Bu ligde herkes birbirini yenebiliyor. Biz de sonuna kadar direneceğiz. Benim gelişimden bugüne kadar gösterdiğimiz kompakt oyunu oynamaya devam edeceğiz. Hücum anlamında yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmeye çalışacağız. 14 puan şu an yeterli değil. 6 maçımız daha var. İlk yarının sonuna kadar kalan maçlarımızdan maksimum puanı almaya çalışacağız."

Sakatlıkları geçen Aytaç Kara ve Azubuike'nin takıma bugün katıldığını dile getiren Erol Bulut, savunmada eksiklerini gidererek daha iyi konuma gelmek istediklerini sözlerine ekledi.