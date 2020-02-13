Erol Bulut: Tarih yazdık

Alanyaspor, Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Alanya ekibi, İstanbul'da rakibine 3-1 mağlup olsa da evindeki karşılaşmayı 2-0 kazandığı için yarı finale çıkan taraf oldu.

"FUTBOLCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Fatih Terim'in karşısında yaptığı hareketle gündeme oturan teknik direktör Erol Bulut ise maç sonu şunları söyledi:

"İyi oynamadık ama turu geçtiğimiz için mutluyum. Alanya'nın bugüne kadar yarı finale gelmediğini görüyoruz. Futbolcularımı tebrik ediyorum, tarih yazdık. Onları canı gönülden tebrik ediyorum. Yarı finalde kim gelirse gelsin fark etmez. Bir teknik direktörün hedefi en üstte olmalı. Benim de görüşüm bu şekilde. Her takımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum ekibimle. Ekibime de teşekkür ederim."

(Fotoğraf: Futbolarena)