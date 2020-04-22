Erol Bulut: Yaşın hiçbir önemi yok

Süper Lig'deki kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç ve yönetimin hoca arayışlarını sürdüyor.

Sarı-lacivertli kulübün listesinde adı olduğu bilinen bir isim de Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut. Fenerbahçe için hazır olup olmadığı konuşulan 45 yaşındaki Bulut, konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

''YAŞIN HİÇBİR ÖNEMİ YOK''

Fanatik'e konuşan Erol Bulut, dünyada kendisinden çok daha genç olup başarılı sonuçlar elde etmiş tecrübeli teknik adamları örnek olarak gösterdi.

Bulut, ''Yaşın hiçbir önemi yok. Bundan iki sene evvel 32 yaşında meslektaşım ve arkadaşım olan Domenico Tedesco, Schalke ile Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a rakip oldu. Nagelsmann örneği de var. Hoffenheim’da alt yaş kategorilerinde çalışıyordu, 28 yaşında A takıma aldılar, takımı Avrupa Ligleri’ne götürdü ve şu anda Leipzig’de başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu örnekleri artık Türkiye’de de göreceğiz. Ben ya da bir başkasıyla.'' dedi.

''NE ZAMAN HAZIR OLACAĞIM, 65 YAŞINDA MI?''

Büyük takım çalıştırmak için hazır olduğuna vurgu yapan Bulut, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Herkes kendini geliştirmeye çalışıyor. Sen kendini geliştiremezsen, başkaları gelir seni geçer. Ne zaman hazır olacağım, 65 yaşında mı? O nedenle hazırım, hazır olmak zorundayım. İlk hedefim Alanya ile çıktığımız bu yolda ligi daha iyi bir yerde bitirebilmek ve kupayı Alanya’ya getirmek."