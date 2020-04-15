Erol Bulut'un F.Bahçe yorumu: Hazırım

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de, yeni teknik adam arayışları devam ediyor.

Sarı-lacivertli takımın listesinin kabarık olduğu bilinse de adı gündemden düşmeyen bir isim, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut.

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulunurken, ''Alanyaspor ile sözleşmem sezon sonu bitiyor, sonrası nasıl olacak ben de göremiyorum'' dedi.

''HERHANGİ BİR TEKLİF YOK''

Sarı-lacivertli takımdan gelen herhangi bir teklifin bulunmadığını belirten Bulut, sezonu Alanyaspor'da tamamlamak istediğini de dile getirdi.

Başarılı teknik adam, "Herhangi bir teklif yok şu an. Benim de zaten tek amacım sezonu Alanyaspor ile tamamlamak. Sezon sonu sözleşmem bitiyor doğru, ondan sonra işler nasıl seyredecek ben de göremiyorum. Burası mı olacak, başka bir takım mı olacak, göreceğiz." şeklinde konuştu.

''BÜYÜK TAKIM ÇALIŞTIRMAYA HAZIRIZ''

Kendisine ve ekibine güvendiğine vurgu yapan 45 yaşındaki teknik adam, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu işe siz gelişmek, daha iyi olmak için başlıyorsunuz. Bir noktaya geldikten sonra da o teklifler gelebiliyor. Ben kendime ve ekibime güveniyorum. Verebileceğim şeylere güveniyorum. Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun büyük takım çalıştırmaya da hazırız. İlerlemeye çalışıyoruz."