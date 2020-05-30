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Errad Şekerci, Emre Belözoğlu'nun takibinde

Potansiyelli genç yeteneklerin peşine düşen Emre Belözoğlu, Bölgesel Amatör Lig'i de takip etmeye başladı. Belözoğlu'nun, Hendekspor'da forma giyen Errad Şekerci'yi beğendiği öğrenildi.

| Haber Merkezi
Errad Şekerci, Emre Belözoğlu'nun takibinde
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Gelecek sezon Fenerbahçe'nin sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Potansiyelli genç yetenekleri kulübe kazandırmak için Bölgesel Amatör Ligi'ni bile takip eden Belözoğlu'nun Hendekspor forması giyen Errad Şekerci'yi beğendiği öğrenildi.

TRABZONSPOR'UN ALTYAPISINDA OYNADI

Sakaryaspor, Trabzonspor ve Bursaspor altyapılarında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon oynanan 22 maçın 20'sinde ilk 11'de sahaya çıktı.

Takımının en etkili isimlerinden biri olan yetenekli futbolcunun hedefi Süper Lig'de top koşturmak.

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