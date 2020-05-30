1 Errad Şekerci, Emre Belözoğlu'nun takibinde Potansiyelli genç yeteneklerin peşine düşen Emre Belözoğlu, Bölgesel Amatör Lig'i de takip etmeye başladı. Belözoğlu'nun, Hendekspor'da forma giyen Errad Şekerci'yi beğendiği öğrenildi.

2 Galatasaray, YouTube'da 1.5 milyon aboneye ulaştı 1,5 milyon takipçiye ulaşan Galatasaray, Avrupa'da en fazla abonesi olan 10 kulüp arasına girdi.

3 Ahmet Nur Çebi oyuncularla görüştü Dün Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Ahmet Nur Çebi, futbolcularla bir toplantı yaptı. Başkan oyunculardan, son iki aylık maaşların tamamından vazgeçmelerini istedi.

4 Fenerbahçe, Falette ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı ancak üst üste yaşanan aksiliklerden ötürü yararlanamadığı Falette, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

5 Galatasaray, Burak Kapacak'ın peşine düştü Potansiyelli genç oyunculara yönelen Galatasaray, Bursaspor'un 20 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak için yeşil-beyazlı ekibe para artı oyuncu teklif etti.

6 13 maddede yeni futbol kuralları Türkiye Futbol Federasyonu, maçların nasıl oynanacağına dair düzenlenen yeni talimatı resmi internet sitesinden duyurdu.

7 Oğuzhan Özyakup maaşında indirime gidiyor Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren ve oyunculardan indirim talep eden yönetime, Necip Uysal'dan sonra Oğuzhan Özyakup da olumlu yanıt verdi.

8 2020 yılının en çok kazanan sporcuları Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2020 yılının en çok kazanan sporcularını sıraladı. Listenin zirvesinde 106.3 milyon dolarlık geliriyle Roger Federer yer aldı.

9 Ancelotti, Luyindama'yı istiyor Defans hattına takviye yapılmasını isteyen Everton menajeri Ancelotti'nin, transfer listesinin ilk sırasına Luyindama'yı yazdığı belirtildi.