Errad Şekerci, Emre Belözoğlu'nun takibinde

Gelecek sezon Fenerbahçe'nin sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Potansiyelli genç yetenekleri kulübe kazandırmak için Bölgesel Amatör Ligi'ni bile takip eden Belözoğlu'nun Hendekspor forması giyen Errad Şekerci'yi beğendiği öğrenildi.
TRABZONSPOR'UN ALTYAPISINDA OYNADI
Sakaryaspor, Trabzonspor ve Bursaspor altyapılarında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon oynanan 22 maçın 20'sinde ilk 11'de sahaya çıktı.
Takımının en etkili isimlerinden biri olan yetenekli futbolcunun hedefi Süper Lig'de top koşturmak.