Ersan 10 sayı attı Bucks kazandı

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Michael Frey: 3 kupaya da talibiz

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90'a taktı sözü gerçek oldu

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Sivasspor maçında sonradan oyuna giren Mehmet Ekici'nin yeterince ısınmadığı için sakatlandığı belirtildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada, sahasında B.B Erzurumspor'u ağırlayan Trabzonspor rakibiyle 0-0 berabere kalarak önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Süper Lig'in 9. haftasında 4 büyük de kazanamazken, Başakşehir, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un zirve takibi sürdü.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Mesut Özil'in bir gol bir asistlik performans sergilediği karşılaşmada Leicester City'yi 3-1 yendi.

Beşiktaş'ta geleceği tartışılan Vagner Love'ın taraftarlara orta parmak göstermesinden sonra kesin olarak satılmasına karar verildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Ya elimizdekilerle yetineceğiz ya da altyapıdan çıkaracağız" diyerek devre arasında forvet transferi yapamayacaklarını söyledi.

Fenerbahçe'de kadroya yapılan operasyondan sonra sıra yönetime geldi. Başkan Ali Koç, yönetimde fikir ayrılığı yaşayan isimlerin görevini değiştirecek.

Ali Koç yönetimde değişiklik yapacak

Galatasaray'ın kritik Schalke 04 maçı öncesi Alman ekibinde kaleci Ralf Fahrmann ve Naldo forma giyemeyecek. Temsilcimizde ise Serdar'ın durumu belirsiz.

1 Mesut Özil'li Arsenal'den üst üste 7. galibiyet İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Mesut Özil'in bir gol bir asistlik performans sergilediği karşılaşmada Leicester City'yi 3-1 yendi.

2 Şenol Güneş TL üzerinden maaşı kabul etmedi Şenol Güneş, Beşiktaş'ın kuru 5.50'de sabitleyip sözleşmeyi TL'ye çevirme teklifini reddetti. Taraflar anlaşamazsa kur 4.55 TL baz alınacak.

3 Zirve yarışında büyüklerin kayıp haftası Süper Lig'in 9. haftasında 4 büyük de kazanamazken, Başakşehir, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un zirve takibi sürdü.

4 Ali Koç yönetimde değişiklik yapacak Fenerbahçe'de kadroya yapılan operasyondan sonra sıra yönetime geldi. Başkan Ali Koç, yönetimde fikir ayrılığı yaşayan isimlerin görevini değiştirecek.

5 Galatasaray'da forvet transferi zora girdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Ya elimizdekilerle yetineceğiz ya da altyapıdan çıkaracağız" diyerek devre arasında forvet transferi yapamayacaklarını söyledi.

6 Taraftara orta parmak gösteren Love satılıyor Beşiktaş'ta geleceği tartışılan Vagner Love'ın taraftarlara orta parmak göstermesinden sonra kesin olarak satılmasına karar verildi.

7 G.Saray-Schalke maçı öncesi sakatlık durumu Galatasaray'ın kritik Schalke 04 maçı öncesi Alman ekibinde kaleci Ralf Fahrmann ve Naldo forma giyemeyecek. Temsilcimizde ise Serdar'ın durumu belirsiz.

8 Cocu'nun Barış Alıcı'yı oynatmama nedeni Kötü giden ve henüz sistemi oturmamış takımda Barış’ın tamamen kaybedilme riski taşıdığını düşünen Hollandalı hoca, bu yüzden genç futbolcuyu oynatmıyor.

9 Cocu: Her hafta gelişiyoruz Futbolcularıyla bir toplantı yapan Phillip Cocu, tek sorunlarının gol atamamak olduğunu söyledi. Hollandalı hoca, "Şimdi önümüzdeki iki maçı kazanıp Galatasaray derbisine moralli çıkmamız lazım" dedi.