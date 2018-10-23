Ersan 10 sayı attı Bucks kazandı

31 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Giannis Antetokounmpo ve 30 sayı, 7 ribaunt üreten Khris Middleton, galibiyetin mimarları oldu. Knicks'te Tim Hardaway 24, Trey Burke 19, Mario Hezonja ise 18 sayı kaydetti.
Charlotte Hornets'i 127-106 yenen Toronto Raptors ise 4'te 4 yaptı. All-star forvet Kawhi Leonard'ı kadrosuna katarak sezon öncesinin en önemli takasını gerçekleştiren Raptors, seyircisi önünde oynadığı Hornets maçını 127-106 kazandı.
Leonard'ın 22 sayıyla sürüklediği Raptors'ta Kyle Lowry 16 sayı, 14 asist, Jonas Valanciunas da 17 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı. Hornets'te Kemba Walker'ın 26 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.