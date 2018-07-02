Ersan 21 milyon dolarlık kontratla Milwaukee'de

Geçtiğimiz sezonu Philadelphia 76ers'ta tamamlayan Ersan İlyasova, NBA'e adımını attığı takım olan Milwaukee Bucks ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
6 Temmuz'dan itibaren resmi imzaların atılabileceği ligde toplamda 21 milyon dolar kazanacağı kontratta anlaşan Ersan, son 4 sezonda 7. kez takım değiştirmiş olacak.
Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo önderliğinde Doğu Konferansı'nda playoff yarışı içindeki takımlardan olan Milwaukee, ocak ayında görevine son verdiği Jason Kidd'den sonra yardımcı koçun yönettiği takımın başına mayıs ayında Mike Budenholzer'ı getirmişti.